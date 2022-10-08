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8 октября, 07:34

Два локомотива растянут горящий на Крымском мосту железнодорожный состав

Аксёнов: Обрушились два пролёта автомобильной части Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о разрушениях после ЧП на Крымском мосту. По его словам, в результате взрыва обрушились два пролёта автомобильного полотна.

"Произошло обрушение двух пролётов автомобильного полотна ветки, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав", — написал он в своём телеграм-канале.

Аксёнов добавил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. По его словам, возможность оценить масштабы повреждений моста и опор появится после тушения пожара. А уже после можно будет говорить о сроках восстановления движения.

"По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнёт работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно", — добавил глава республики.

Кроме того, он отметил, что проживание отдыхающих в санаториях и отелях Крыма будет продлено, а затраты — компенсированы за счёт средств республики.

"Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счёт Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник", — указал Аксёнов.

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Напомним: сегодня на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту было приостановлено. Как заявили в НАК, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти Крыма сообщили о подготовке запуска паромной переправы после ЧП. По предварительным данным, пострадавших нет. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео пожара.

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Николь Вербер

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