Два локомотива растянут горящий на Крымском мосту железнодорожный состав

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о разрушениях после ЧП на Крымском мосту. По его словам, в результате взрыва обрушились два пролёта автомобильного полотна.

"Произошло обрушение двух пролётов автомобильного полотна ветки, которая идёт из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом. Сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав", — написал он в своём телеграм-канале.

Аксёнов добавил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. По его словам, возможность оценить масштабы повреждений моста и опор появится после тушения пожара. А уже после можно будет говорить о сроках восстановления движения.

"По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнёт работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно", — добавил глава республики.

Кроме того, он отметил, что проживание отдыхающих в санаториях и отелях Крыма будет продлено, а затраты — компенсированы за счёт средств республики.