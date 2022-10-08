В Крыму наладили транспортный коридор через новые территории РФ
После взрыва на Крымском мосту власти наладили сухопутный транспортный коридор с полуострова в другие регионы РФ через новые территории. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", — написал Крючков в телеграм-канале.
Напомним, ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство республики уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Всё, что известно о ЧП, — в материале Лайфа.
ТАСС / Алексей Павлишак