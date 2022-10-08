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8 октября, 07:34

В Крыму наладили транспортный коридор через новые территории РФ

После взрыва на Крымском мосту власти наладили сухопутный транспортный коридор с полуострова в другие регионы РФ через новые территории. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища. Повреждена только одна нитка автомобильной части, две полосы визуально целы. Налажен сухопутный коридор через новые регионы", — написал Крючков в телеграм-канале.

Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео

Разрушительное пламя и темнота: Взрыв и обрушение части Крымского моста попали на видео

Напомним, ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство республики уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Всё, что известно о ЧП, — в материале Лайфа.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Александра Вишнякова

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