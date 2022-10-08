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Регион
Опубликовано 8 октября 2022, 11:22

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии "Формулы-1"

Голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии, 18-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе в Судзуке.

Поул стал для действующего чемпиона мира пятым в сезоне и 18-м в карьере. В ходе квалификации он на одну сотую секунды опередил монегасского гонщика команды "Феррари" Шарля Леклера, показавшего второй результат.

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Третье место занял испанец Карлос Сайнс, также представляющий "Феррари". Четвёртым стал мексиканский партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес. Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли француз Эстебан Окон из команды "Альпин" и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 9 октября. Начало в 08:00 по московскому времени.

Добавим, что в общем зачёте нынешнего сезона лидирует Ферстаппен, набравший 335 очков. Вторым идёт Леклер (219 баллов), третьим — Перес (210).

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F1

Роман Фейгин
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