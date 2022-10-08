Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии "Формулы-1"

Голландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии, 18-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на трассе в Судзуке.

Поул стал для действующего чемпиона мира пятым в сезоне и 18-м в карьере. В ходе квалификации он на одну сотую секунды опередил монегасского гонщика команды "Феррари" Шарля Леклера, показавшего второй результат.

Третье место занял испанец Карлос Сайнс, также представляющий "Феррари". Четвёртым стал мексиканский партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес. Кроме того, в шестёрку сильнейших вошли француз Эстебан Окон из команды "Альпин" и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Гонка Гран-при Японии состоится в воскресенье, 9 октября. Начало в 08:00 по московскому времени.