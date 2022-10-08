В офисе Зеленского назвали взрыв на Крымском мосту "началом"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту заявил, что это только "начало". По его словам, "всё незаконное должно быть разрушено".
"Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть изгнано", — написал он в "Твиттере".
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей.
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