В офисе Зеленского назвали взрыв на Крымском мосту "началом"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту заявил, что это только "начало". По его словам, "всё незаконное должно быть разрушено".

"Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть изгнано", — написал он в "Твиттере".