Железнодорожный состав с топливом на Крымском мосту потушен
Пожар, возникший на железнодорожном составе с дизельным топливом после подрыва автомобиля на Крымском мосту, потушен. В ликвидации последствий ЧП было задействовано 250 человек и 70 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС России.
"Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается", — отметили в ведомстве.
Напомним, ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись цистерны поезда с топливом. Руководство республики уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Всё, что известно о ЧП, — в материале Лайфа.