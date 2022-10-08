НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 07:43

Железнодорожный состав с топливом на Крымском мосту потушен

Пожар, возникший на железнодорожном составе с дизельным топливом после подрыва автомобиля на Крымском мосту, потушен. В ликвидации последствий ЧП было задействовано 250 человек и 70 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС России.

"Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается", — отметили в ведомстве.

Два локомотива растянут горящий на Крымском мосту железнодорожный состав

Два локомотива растянут горящий на Крымском мосту железнодорожный состав

Напомним, ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. После этого загорелись цистерны поезда с топливом. Руководство республики уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Всё, что известно о ЧП, — в материале Лайфа.

Обложка ©

t.me / Заря | Новости, Россия, Крым, Севастополь

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров