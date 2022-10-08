Спецслужбы выясняют, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост

Спецслужбы выясняют, каким образом на Крымский мост въехал взорвавшийся впоследствии грузовик. Не исключено, что он был начинён взрывчаткой, пишет RT со ссылкой на источник в силовых структурах.

Комплекс оснащён приборами, которые могут выявить наличие наркотиков, взрывчатки и химических веществ даже через два месяца после последнего контакта с ними. Благодаря ему можно увидеть плотность металла, его инфракрасный спектр и множество других параметров. В связи с этим вопросы возникают к дежурной смене, которая пропустила грузовик, а также к работе оборудования.