Хуснуллин возглавил комиссию кабмина по ликвидации последствий подрыва Крымского моста
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента сформировал правительственную комиссию в связи с подрывом Крымского моста. Как сообщает пресс-служба кабмина, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", — сказано в сообщении.
В состав комиссии включены представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва.
ТАСС / Михаил Гребенщиков