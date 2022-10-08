Хуснуллин возглавил комиссию кабмина по ликвидации последствий подрыва Крымского моста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента сформировал правительственную комиссию в связи с подрывом Крымского моста. Как сообщает пресс-служба кабмина, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", — сказано в сообщении.