НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 08:22

Хуснуллин возглавил комиссию кабмина по ликвидации последствий подрыва Крымского моста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента сформировал правительственную комиссию в связи с подрывом Крымского моста. Как сообщает пресс-служба кабмина, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по выяснению причин происшествия на Крымском мосту и ликвидации последствий. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин", сказано в сообщении.

В состав комиссии включены представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, а также главы Краснодарского края и Республики Крым.

Пожар на Крымском мосту: Что известно

Пожар на Крымском мосту: Что известно

Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Гребенщиков

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров