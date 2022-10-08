Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров
Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию об ограничении продажи товаров
Сведения об ограничении продажи товаров в Крыму из-за подрыва моста являются ложными, в ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения. Об этом сказал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", — написал он в телеграм-канале .
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей.
ТАСС / Алексей Павлишак