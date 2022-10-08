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8 октября, 08:08

Советник главы Крыма опроверг информацию об ограничении продажи товаров

Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию об ограничении продажи товаров

Сведения об ограничении продажи товаров в Крыму из-за подрыва моста являются ложными, в ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения. Об этом сказал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения",написал он в телеграм-канале .

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Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Татьяна Миссуми

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