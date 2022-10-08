"Дефицита не будет": Губернатор Севастополя оценил запасы бензина и продуктов в городе
Губернатор Севастополя заявил, что запасов бензина и топлива в городе хватит на 40 суток
В Севастополе есть запас бензина, и его хватит более чем на месяц. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев и призвал жителей не поддаваться панике.
"Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что на одном из участков Крымского моста горит цистерна с топливом. Автомобильное движение по мосту приостановлено. По официальным данным, на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста.
ТАСС / Станислав Красильников