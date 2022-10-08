Минтранс приступил к оценке повреждений и сроков ремонта Крымского моста
Министерство транспорта РФ начинает работу по оценке повреждений, объёмов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, где сегодня утром прогремел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемого объёма и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева. Начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб", — уточняется в заявлении.
Сейчас для стабильного обеспечения жителей Крыма продукцией и товарами задействованы новые логистические схемы, добавили в министерстве.
Напомним, ранним утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство республики уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Всё, что известно о ЧП, — в материале Лайфа.