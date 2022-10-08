Минтранс приступил к оценке повреждений и сроков ремонта Крымского моста

Министерство транспорта РФ начинает работу по оценке повреждений, объёмов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, где сегодня утром прогремел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемого объёма и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева. Начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб", — уточняется в заявлении.