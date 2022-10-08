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8 октября, 08:17

Водитель вплотную подъехал к месту обрушения части Крымского моста и показал последствия ЧП

В Сети появились кадры последствий подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Водитель — автор ролика — максимально приблизился к месту происшествия, чтобы своими глазами увидеть место обрушения одного из пролётов.

Кадры последствий подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Видео © vk.com / Новости Керчь Крым Россия / Юлия Рыбачук

На опубликованном видео показано, как горит железнодорожный состав с дизельным топливом после подрыва автомобиля на Крымском мосту. На данный момент возгорание уже ликвидировано. Также на кадрах видно обрушение двух пролётов автомобильной части Крымского моста.

На автозаправках в Керчи выстроились огромные очереди после подрыва Крымского моста

На автозаправках в Керчи выстроились огромные очереди после подрыва Крымского моста

Напомним, сегодня, 8 октября, утром на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".

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Кадр из видео / vk.com / Новости Керчь Крым Россия / Юлия Рыбачук

Оксана Попова

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