Водитель вплотную подъехал к месту обрушения части Крымского моста и показал последствия ЧП
В Сети появились кадры последствий подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Водитель — автор ролика — максимально приблизился к месту происшествия, чтобы своими глазами увидеть место обрушения одного из пролётов.
Кадры последствий подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Видео © vk.com / Новости Керчь Крым Россия / Юлия Рыбачук
На опубликованном видео показано, как горит железнодорожный состав с дизельным топливом после подрыва автомобиля на Крымском мосту. На данный момент возгорание уже ликвидировано. Также на кадрах видно обрушение двух пролётов автомобильной части Крымского моста.
Напомним, сегодня, 8 октября, утром на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Руководство Крыма уже готовит запуск паромной переправы после ЧП. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".
Кадр из видео / vk.com / Новости Керчь Крым Россия / Юлия Рыбачук