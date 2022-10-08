Водитель вплотную подъехал к месту обрушения части Крымского моста и показал последствия ЧП

В Сети появились кадры последствий подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту. Водитель — автор ролика — максимально приблизился к месту происшествия, чтобы своими глазами увидеть место обрушения одного из пролётов.

На опубликованном видео показано, как горит железнодорожный состав с дизельным топливом после подрыва автомобиля на Крымском мосту. На данный момент возгорание уже ликвидировано. Также на кадрах видно обрушение двух пролётов автомобильной части Крымского моста.