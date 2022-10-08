Никакого ажиотажа: Севастопольский депутат показал обстановку в продуктовом магазине

Севастопольский депутат Александр Бородавченко опубликовал видеоопровержение сообщений о том, что в магазинах города и Крыма наблюдается ажиотаж из-за подрыва моста.

Депутат Александр Бородавченко показал обстановку в севастопольском продуктовом. Видео © Telegram / Бородавченко ZНАЕТ

Бородавченко зашёл в один из магазинов Севастополя, в котором, по его словам, местные жители, как обычно, совершают покупки, а полки по-прежнему забиты продовольствием. При этом в торговой точке оказалось всего три посетителя.

"Сейчас в Севастополе. Зашёл в ближайший магазин — ни очереди, ни ажиотажа нет. Продукты все на месте, люди спокойно скупаются для субботнего стола", — пишет он в "Телеграме".

Депутат подчеркнул, что распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что "в Крыму ввели ограничение на продажу товаров первой необходимости", — это фейк.