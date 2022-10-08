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8 октября, 08:46

Никакого ажиотажа: Севастопольский депутат показал обстановку в продуктовом магазине

Севастопольский депутат опроверг сообщения об ажиотаже в продуктовых магазинах

Севастопольский депутат Александр Бородавченко опубликовал видеоопровержение сообщений о том, что в магазинах города и Крыма наблюдается ажиотаж из-за подрыва моста.

Депутат Александр Бородавченко показал обстановку в севастопольском продуктовом. Видео © Telegram / Бородавченко ZНАЕТ

Бородавченко зашёл в один из магазинов Севастополя, в котором, по его словам, местные жители, как обычно, совершают покупки, а полки по-прежнему забиты продовольствием. При этом в торговой точке оказалось всего три посетителя.

"Сейчас в Севастополе. Зашёл в ближайший магазин — ни очереди, ни ажиотажа нет. Продукты все на месте, люди спокойно скупаются для субботнего стола", — пишет он в "Телеграме".

Депутат подчеркнул, что распространяемая в телеграм-каналах информация о том, что "в Крыму ввели ограничение на продажу товаров первой необходимости", — это фейк.

Крым обеспечен запасом товаров первой необходимости почти на два месяца

Крым обеспечен запасом товаров первой необходимости почти на два месяца

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев оценил запасы бензина и продуктов в городе и призвал жителей не поддаваться панике.

Обложка ©

Telegram / Бородавченко ZНАЕТ

Ирина Фальке

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