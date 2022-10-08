50 боксёров сборной России получили повестки из военкомата

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что 50 спортсменов сборной России получили повестки из военкомата. Об этом сообщает "РБК Спорт".

"Мы должны своим личным примером доказывать, что мы не просто так говорим, что боксёры — это защитники Отечества. Родина призвала, и мы сделаем всё, что надо. Около 50 повесток уже есть, даже тренеры, судьи. Никакой паники нет", — сказала Кириенко.

Генеральный секретарь добавила, что федерация обратилась в Министерство спорта с просьбой предоставить спортсменам бронь от частичной мобилизации.