Минобороны сообщило о снабжении южных группировок ВС России после ЧП на Крымском мосту
Минобороны: Российские войска под Николаевом и в Запорожье обеспечивают в полном объёме
Российских военных, задействованных на Николаевско-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, обеспечивают всем необходимым в полном объёме. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ после ЧП на Крымском мосту.
"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаевско-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объёме по сухопутному коридору и частично — морским транспортом", — сказано в сообщении министерства.
Напомним, сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".
ТАСС / ЕРА / ARKADY BUDNITSKY