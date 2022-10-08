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Опубликовано 8 октября 2022, 10:56
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Минобороны сообщило о снабжении южных группировок ВС России после ЧП на Крымском мосту

Минобороны: Российские войска под Николаевом и в Запорожье обеспечивают в полном объёме

Российских военных, задействованных на Николаевско-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, обеспечивают всем необходимым в полном объёме. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ после ЧП на Крымском мосту.

"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на Николаевско-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объёме по сухопутному коридору и частично — морским транспортом", сказано в сообщении министерства.

СКР сообщил о трёх погибших в результате подрыва Крымского моста
СКР сообщил о трёх погибших в результате подрыва Крымского моста

Напомним, сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".

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ТАСС / ЕРА / ARKADY BUDNITSKY

Оксана Попова
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