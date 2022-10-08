Детей из Херсонской области отправят в Крым, на Кубань и в Ростовскую область
Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в связи с обстрелами ВСУ всех детей из региона было решено отправить в Крым, на Кубань и в Ростовскую область.
"Сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. <...> На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Стремоусов добавил, что соответствующие центры заработают уже с завтрашнего дня. Жители смогут связаться с ними по телефону.
Ранее появилась информация об убийстве украинскими войсками 16 мирных жителей в Великой Александровке. Таким образом, по словам Стремоусова, подтверждаются данные о "карательных операциях нацистов", которые приходят и убивают мирных граждан только за то, что те разговаривают на русском языке. Он уточнил, что село на севере Херсонщины контролируют наёмники.
ТАСС / Сергей Бобылев