Детей из Херсонской области отправят в Крым, на Кубань и в Ростовскую область

Замглавы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в связи с обстрелами ВСУ всех детей из региона было решено отправить в Крым, на Кубань и в Ростовскую область.

"Сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. <...> На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Стремоусов добавил, что соответствующие центры заработают уже с завтрашнего дня. Жители смогут связаться с ними по телефону.