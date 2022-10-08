Бывший тренер "Спартака" Тедеско может возглавить клуб Английской премьер-лиги

По информации издания, клуб Английской премьер-лиги рассматривает кандидатуру 37-летнего немецкого специалиста в качестве возможной замены австрийцу Ральфу Хазенхюттлю. Альтернативным вариантом развития событий в случае тренерской отставки в "Саутгемптоне" является назначение итальянца Энцо Марески, являющегося ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Напомним, с 2019-го по 2021-й Тедеско был главным тренером "Спартака". С "красно-белыми" он взял серебро чемпионата России по футболу и вышел в квалификацию Лиги чемпионов. Последним клубом Доменико был "Лейпциг", из которого его уволили в начале сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.