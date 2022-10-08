ЦИК Казахстана зарегистрировала Токаева кандидатом на выборах президента

Казахский Центризбирком зарегистрировал действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на выборах 20 ноября. Кандидатуру политика выдвинула Народная коалиция, созданная в его поддержку.

"ЦИК установлено, что кандидат в президенты Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", — сказал в ходе заседания глава ЦИК Нурлан Абдиров. Трансляция велась на сайте Центризбиркома.