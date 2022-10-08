ЦИК Казахстана зарегистрировала Токаева кандидатом на выборах президента
Казахский Центризбирком зарегистрировал действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на выборах 20 ноября. Кандидатуру политика выдвинула Народная коалиция, созданная в его поддержку.
"ЦИК установлено, что кандидат в президенты Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявленным к нему конституцией и конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан", — сказал в ходе заседания глава ЦИК Нурлан Абдиров. Трансляция велась на сайте Центризбиркома.
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Ранее правящая партия "Аманат" предложила выдвинуть кандидатом в президенты Казахстана действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Как заявил председатель политической организации Ерлан Кошанов, Токаев — это лидер, который начал строительство новой успешной республики, "взял на себя ответственность, сохранил государственность" во время январских событий.
ТАСС / Сергей Бобылев