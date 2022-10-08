В порту Кавказ не считают нужным усиливать безопасность из-за ЧП на Крымском мосту
Безопасность в порту Кавказ Краснодарского края усилена ещё с 2014 года, дополнительных мер в связи со взрывом на Крымском мосту не требуется. Так в разговоре с РИА "Новости" прокомментировал ситуацию представитель порта.
"Безопасность у нас усилена ещё с 2014 года и пока не снималась. Введён второй уровень… Ничего [дополнительно] не требуется", — ответил сотрудник порта Кавказ.
В связи с ЧП на Крымском мосту сенатор Ольга Ковитиди призвала усилить меры безопасности на полуострове. При этом она отметила, что в ситуации необходимо разобраться серьёзно и вдумчиво, не делая поспешных выводов.
ТАСС / Артём Геодакян