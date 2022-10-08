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8 октября, 10:30

Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров

Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда средней вместимости для перевозки пассажиров. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.

"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка ста и более человек", — сказал он.

"Возмездие будет горьким": В Сети предостерегли Минобороны Украины от ликований из-за подрыва Крымского моста

"Возмездие будет горьким": В Сети предостерегли Минобороны Украины от ликований из-за подрыва Крымского моста

Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало". Восстановление моста начнётся сегодня.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова

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