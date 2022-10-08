Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров

Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда средней вместимости для перевозки пассажиров. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.

"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка ста и более человек", — сказал он.