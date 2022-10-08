Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда для перевозки пассажиров
Между Крымом и Краснодарским краем запустят суда средней вместимости для перевозки пассажиров. Об этом журналистам рассказал врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.
"В ближайшее время планируем организовать пассажирское сообщение непосредственно с Краснодарским краем именно судами средней вместимости порядка ста и более человек", — сказал он.
"Возмездие будет горьким": В Сети предостерегли Минобороны Украины от ликований из-за подрыва Крымского моста
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало". Восстановление моста начнётся сегодня.
ТАСС / Сергей Мальгавко