Лавров заявил о сдержанном ответе России на санкционное давление Запада

Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии со стороны Запада, но терпение страны не безгранично. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с газетой "Аргументы и факты".

"Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", — указал глава МИД.