Лавров заявил о сдержанном ответе России на санкционное давление Запада
Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии со стороны Запада, но терпение страны не безгранично. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с газетой "Аргументы и факты".
"Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", — указал глава МИД.
Ранее ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в него включён ценовой потолок на нефть. Также европейцы ввели запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Вместе с тем под новые санкции подпадают и лица, которые ЕС сочтёт причастными к организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ