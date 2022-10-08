Рэпер Паша Техник вышел из комы
Рэпер Паша Техник. Фото © VK / Паша Техник | Pasha Technique
Российский рэпер Паша Техник вышел из комы и сейчас находится в сознании. Об этом рассказала его бывшая жена Ева Карицкая.
"Паша ночью вышел из комы! Я не стала ничего здесь об этом писать, так как вышел и вышел, а какие последствия, неизвестно. Сделают обследования, если всё ок, переведут в палату", — написала экс-жена рэпера в социальных сетях.
Карицкая напомнила, что рассталась с супругом из-за его пристрастия к запрещённым препаратам. Она также выразила надежду на то, что Техник переосмыслит свою жизнь и поймёт, что она "прекрасна и без наркотиков".
Напомним, вчера стало известно, что Паша Техник находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и предложил ему употребить наркотики. Нынешняя избранница музыканта призналась, что в его крови было обнаружено большое количество наркотических веществ.