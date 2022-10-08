Российский рэпер Паша Техник вышел из комы и сейчас находится в сознании. Об этом рассказала его бывшая жена Ева Карицкая.

"Паша ночью вышел из комы! Я не стала ничего здесь об этом писать, так как вышел и вышел, а какие последствия, неизвестно. Сделают обследования, если всё ок, переведут в палату", — написала экс-жена рэпера в социальных сетях.

Карицкая напомнила, что рассталась с супругом из-за его пристрастия к запрещённым препаратам. Она также выразила надежду на то, что Техник переосмыслит свою жизнь и поймёт, что она "прекрасна и без наркотиков".