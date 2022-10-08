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8 октября, 10:25

Рэпер Паша Техник вышел из комы

<p>Рэпер Паша Техник. Фото © VK / <a href="https://vk.com/thepashatechnique" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Паша Техник | Pasha Technique</a></p>

Рэпер Паша Техник. Фото © VK / Паша Техник | Pasha Technique

Российский рэпер Паша Техник вышел из комы и сейчас находится в сознании. Об этом рассказала его бывшая жена Ева Карицкая.

"Паша ночью вышел из комы! Я не стала ничего здесь об этом писать, так как вышел и вышел, а какие последствия, неизвестно. Сделают обследования, если всё ок, переведут в палату", — написала экс-жена рэпера в социальных сетях.

Карицкая напомнила, что рассталась с супругом из-за его пристрастия к запрещённым препаратам. Она также выразила надежду на то, что Техник переосмыслит свою жизнь и поймёт, что она "прекрасна и без наркотиков".

Напомним, вчера стало известно, что Паша Техник находится в коме после вечеринки, которая прошла днём ранее. Во время шумного вечера рэпер вместе с друзьями употреблял ряд запрещённых веществ. При этом у Техника за последний месяц уже было несколько приступов эпилепсии. Его бывшая жена Ева Карицкая пообещала засудить тех, кто был вместе с ним на вечеринке и предложил ему употребить наркотики. Нынешняя избранница музыканта призналась, что в его крови было обнаружено большое количество наркотических веществ.

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Оксана Попова

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