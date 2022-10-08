Американцев привели в ужас слова Байдена об угрозе "ядерного армагеддона"

Заявления президента США Джо Байдена о "ядерном армагеддоне" привели в ужас жителей страны и не соответствовали нынешней мировой обстановке. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

"Президент Байден никогда не был великим коммуникатором, но его последние сентенции на сборе средств для кампании об угрозе ядерного армагеддона никого не успокаивают. <...> Он говорит: "Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном". Передайте канапе и сделайте мой следующий бокал двойным", — с иронией подчеркнули авторы материала.

Издание также обратило внимание на то, что пресс-службе Белого дома в очередной раз пришлось опровергать слова американского лидера. В пример они привели его недавние заявления о стремлении "защищать Тайвань военным путём".