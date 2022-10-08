Американцев привели в ужас слова Байдена об угрозе "ядерного армагеддона"
WSJ: Заявления Байдена об угрозе "ядерного армагеддона" напугали американцев
Заявления президента США Джо Байдена о "ядерном армагеддоне" привели в ужас жителей страны и не соответствовали нынешней мировой обстановке. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
"Президент Байден никогда не был великим коммуникатором, но его последние сентенции на сборе средств для кампании об угрозе ядерного армагеддона никого не успокаивают. <...> Он говорит: "Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном". Передайте канапе и сделайте мой следующий бокал двойным", — с иронией подчеркнули авторы материала.
Издание также обратило внимание на то, что пресс-службе Белого дома в очередной раз пришлось опровергать слова американского лидера. В пример они привели его недавние заявления о стремлении "защищать Тайвань военным путём".
"Если он действительно опасается ядерной эскалации, он должен дать американскому народу больше объяснений, чем болтовни о конце света на коктейльной вечеринке. <...> Его комментарии излишне напугали американцев и, возможно, подорвали политику сдерживания", — добавили авторы текста.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что со времён Карибского кризиса 1962 года мир впервые столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. А до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по РФ, так как это, по его мнению, поможет якобы "исключить возможность применения Россией ядерного оружия" и припугнёт Москву.
Getty Images / Chip Somodevilla