Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, движущиеся из Крыма к мосту
Водители рассказали, что сотрудники ГИБДД останавливают едущие из Крыма к мосту фуры
Инспекторы ГИБДД останавливают и разворачивают фуры, движущиеся из Крыма в направлении Керченского моста, где ранее произошёл взрыв. В итоге большегрузы скапливаются на стоянках и АЗС. Об этом рассказали РИА "Новости" сами водители.
"Фуры, которые едут из Крыма в сторону моста и Керчи, останавливают сотрудники ГИБДД", — поделился собеседник агентства, отметив, что у него нет информации, как выехать за пределы региона.
Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. В регионе налажено паромное сообщение. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи со случившимся, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАСС / Дмитрий Рогулин