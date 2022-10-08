НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 10:07

Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, движущиеся из Крыма к мосту

Водители рассказали, что сотрудники ГИБДД останавливают едущие из Крыма к мосту фуры

Инспекторы ГИБДД останавливают и разворачивают фуры, движущиеся из Крыма в направлении Керченского моста, где ранее произошёл взрыв. В итоге большегрузы скапливаются на стоянках и АЗС. Об этом рассказали РИА "Новости" сами водители.

"Фуры, которые едут из Крыма в сторону моста и Керчи, останавливают сотрудники ГИБДД", — поделился собеседник агентства, отметив, что у него нет информации, как выехать за пределы региона.

АТОР: В Крыму может находиться более 50 тысяч туристов

АТОР: В Крыму может находиться более 50 тысяч туристов

Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. В регионе налажено паромное сообщение. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи со случившимся, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров