Сотрудники ГИБДД останавливают фуры, движущиеся из Крыма к мосту

Инспекторы ГИБДД останавливают и разворачивают фуры, движущиеся из Крыма в направлении Керченского моста, где ранее произошёл взрыв. В итоге большегрузы скапливаются на стоянках и АЗС. Об этом рассказали РИА "Новости" сами водители.