Ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе отменены

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сняты все ограничения на продажу продуктов и топлива. В телеграм-канале он написал, что прокуратура будет следить за попытками спекуляций.

"Все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории", — сказал он и добавил, что никакого "дефицита нет и не будет".