Ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе отменены
Губернатор Севастополя снял все ограничения на продажу продуктов и топлива
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сняты все ограничения на продажу продуктов и топлива. В телеграм-канале он написал, что прокуратура будет следить за попытками спекуляций.
"Все ограничения на продажу продуктов и топлива снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории", — сказал он и добавил, что никакого "дефицита нет и не будет".
Кроме того, он добавил, что прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что во избежание ажиотажа на автозаправках бензин в канистры отпускаться не будет. Комментируя ситуацию со снабжением региона продуктами и топливом, он также напомнил, что запасов бензина и топлива в городе хватит на 40 суток. Кроме того, он уточнил, какие продукты будут доступны в магазинах Севастополя. Ограничения были связаны с ЧП, произошедшим на Крымском мосту: сегодня там произошёл подрыв грузового автомобиля.
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