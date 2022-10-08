"Локомотив" после победы над "Амуром" поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ
Ярославский "Локомотив" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у хабаровского "Амура". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе железнодорожников по шайбе забросили Александр Полунин, Артур Каюмов и Иван Чехович. Автором единственного гола дальневосточников стал Иван Николишин.
"Локомотив" набрал 21 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Амур" с 12 баллами идёт восьмым на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" – "Локомотив" — 1:3
Шайбы: Полунин 28' (0:1), Каюмов 33' (0:2), Николишин 43' (1:2), Чехович 53' (1:3)
ХК "Локомотив"