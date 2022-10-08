ВСУ пустили в ход самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении

Вооружённые силы Украины используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе. Об этом рассказал РИА "Новости" военнослужащий спецподразделения "Ахмат" с позывным Разведчик. По его словам, украинские силовики активно применяют беспилотники с гранатомётными выстрелами ВОГ-17 на борту для ударов, в том числе и по Лисичанскому НПЗ.

"Артиллерия у них работает в нашу сторону, и дроны самодельные, снаряды кидают на нас. Используют также танки и миномёты", — сказал он.