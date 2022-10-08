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8 октября, 09:44

ВСУ пустили в ход самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении

Российский боец: ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении

Вооружённые силы Украины используют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении в Донбассе. Об этом рассказал РИА "Новости" военнослужащий спецподразделения "Ахмат" с позывным Разведчик. По его словам, украинские силовики активно применяют беспилотники с гранатомётными выстрелами ВОГ-17 на борту для ударов, в том числе и по Лисичанскому НПЗ.

"Артиллерия у них работает в нашу сторону, и дроны самодельные, снаряды кидают на нас. Используют также танки и миномёты", — сказал он.

В Херсонской и Запорожской областях задержали четырёх пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях задержали четырёх пособников ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что сегодня ВСУ обстреляли село Бирюч в Белгородской области, в результате чего, предварительно, пострадала 16-летняя девушка. О последствиях на земле данные уточняются, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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ТАСС/Стрингер

Оксана Попова

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