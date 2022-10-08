В Херсонской и Запорожской областях задержали четырёх пособников ВСУ

Военнослужащие Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях четырёх пособников Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

"По информации, поступившей от взаимодействующих органов, выявлены четыре человека, подозреваемых в пособничестве ВСУ", — заявили в пресс-службе.

При проверке полученных сведений спецназовцы нашли тайник с 450 минами. Также было изъято огнестрельное оружие и оборудование связи, "позволяющее отслеживать и передавать данные об объектах гражданской инфраструктуры, положении и составе подразделений, участвующих в специальной военной операции".

В Росгвардии добавили, что сейчас подозреваемых проверяют на причастность к обстрелам домов и других объектов инфраструктуры в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей.