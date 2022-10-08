Около 4 тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие дни
РСТ: Около 4 тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие несколько дней
Около четырёх тысяч туристов, отдыхающих сейчас в Крыму, должны покинуть полуостров в ближайшие несколько дней. Как рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский, сейчас в республике находится несколько десятков тысяч путешественников.
"Оценочно, в Крыму сейчас отдыхают несколько десятков тысяч человек. Также, по нашим оценкам, около четырёх тысяч российских туристов должны будут выехать с полуострова в ближайшее время и примерно такой же объём путешественников должен заехать на курорты республики в ближайшие дни", — сказал Уманский.
По его словам, взрыв на мосту не повлияет на туристов, планирующих отдых и выезд из Крыма. Уманский подчеркнул, что всё в данном случае зависит от сроков устранения транспортной проблемы и налаживания сообщения. Он также пояснил, что загрузка отелей в республике на ближайшее время составляет 30–50% и более, а массовой отмены бронирований пока не фиксируется.
Напомним: сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на ЧП заявил, что это только "начало".
ТАСС / Сергей Мальгавко