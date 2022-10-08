Около 4 тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие дни

Около четырёх тысяч туристов, отдыхающих сейчас в Крыму, должны покинуть полуостров в ближайшие несколько дней. Как рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора "Алеан" Илья Уманский, сейчас в республике находится несколько десятков тысяч путешественников.

"Оценочно, в Крыму сейчас отдыхают несколько десятков тысяч человек. Также, по нашим оценкам, около четырёх тысяч российских туристов должны будут выехать с полуострова в ближайшее время и примерно такой же объём путешественников должен заехать на курорты республики в ближайшие дни", — сказал Уманский.