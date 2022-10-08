Аксёнов: Восстановление Крымского моста начнётся сегодня
Аксёнов заявил, что восстановление Крымского моста начнётся после завершения работ СК РФ
Восстановление повреждённого в результате ЧП участка Крымского моста начнётся после того, как следователи завершат работу на месте происшествия. Об этом в своём обращении заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил, что восстановление Крымского моста начнётся после завершения работ СК РФ. Видео © t.me / "Аксёнов Z 82"
"Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без бюрократии. Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности", — заявил глава региона в ходе своего обращения.
Он также заметил, что запасы топлива региона имеются больше, чем на месяц, а продовольствия — на два. Аксёнов призвал всех жителей Крыма и гостей полуострова соблюдать спокойствие и набраться терпения. Стоимость билетов на поезда, которые не могут прибыть в Крым, будут компенсированы пассажирам.
"Уважаемые крымчане, уважаемые россияне, мы проходили и более сложные времена. Данные события нас точно не подкосят. Поэтому набраться терпения, выдержки и спокойствия. Я держу всю ситуацию под контролем. Будет восстановлено паромное сообщение. Сегодня — пассажирское и до конца дня — автомобильное. Выйдем из этой ситуации с честью", — подытожил Аксёнов.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.