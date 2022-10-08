Аксёнов: Восстановление Крымского моста начнётся сегодня

Восстановление повреждённого в результате ЧП участка Крымского моста начнётся после того, как следователи завершат работу на месте происшествия. Об этом в своём обращении заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Аксёнов заявил, что восстановление Крымского моста начнётся после завершения работ СК РФ. Видео © t.me / "Аксёнов Z 82"

"Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без бюрократии. Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности", — заявил глава региона в ходе своего обращения.

Он также заметил, что запасы топлива региона имеются больше, чем на месяц, а продовольствия — на два. Аксёнов призвал всех жителей Крыма и гостей полуострова соблюдать спокойствие и набраться терпения. Стоимость билетов на поезда, которые не могут прибыть в Крым, будут компенсированы пассажирам.