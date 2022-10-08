НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
8 октября, 09:43

В Китае холодно ответили на идею Илона Маска по решению проблемы Тайваня

В МИД Китая ответили на предложение Илона Маска сделать Тайвань "районом КНР"

Вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, власти будут придерживаться политики мирного воссоединения КНР по формуле "одна страна — две системы". Так официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала предложение Илона Маска сделать Тайвань "особым административным районом КНР".

"Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна — две системы", — сказала дипломат на брифинге.

Представитель МИД также подчеркнула, что Китай намерен решительно пресекать попытки сепаратистов отделить Тайвань и продолжит противодействовать внешнему вмешательству в тайваньский вопрос.

Маск отказался комментировать информацию о сбоях в работе Startlink на Украине

Маск отказался комментировать информацию о сбоях в работе Startlink на Украине

Прокомментировав ранее вопрос Крыма и референдумов на новых территориях РФ, американский миллиардер также предложил план по решению ситуации с Тайванем. По его мнению, нужно сделать остров специальным административным районом Китая.

Обложка ©

Getty Images / Michael Gonzalez

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров