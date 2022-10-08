В Китае холодно ответили на идею Илона Маска по решению проблемы Тайваня
В МИД Китая ответили на предложение Илона Маска сделать Тайвань "районом КНР"
Вопрос Тайваня является внутренним делом Китая, власти будут придерживаться политики мирного воссоединения КНР по формуле "одна страна — две системы". Так официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала предложение Илона Маска сделать Тайвань "особым административным районом КНР".
"Во-первых, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Позиция Китая в решении тайваньского вопроса последовательна и ясна. Мы будем придерживаться основного курса на мирное воссоединение страны, принципа "одна страна — две системы", — сказала дипломат на брифинге.
Представитель МИД также подчеркнула, что Китай намерен решительно пресекать попытки сепаратистов отделить Тайвань и продолжит противодействовать внешнему вмешательству в тайваньский вопрос.
Прокомментировав ранее вопрос Крыма и референдумов на новых территориях РФ, американский миллиардер также предложил план по решению ситуации с Тайванем. По его мнению, нужно сделать остров специальным административным районом Китая.
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