Немцы назвали Зеленского "самой большой опасностью для человечества" после слов о Курилах
Читателей немецкого издания Die Welt возмутили слова Зеленского о Южных Курилах
Читатели немецкого издания Die Welt возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Южных Курил и подписания соответствующего документа.
"Постепенно начинает казаться, что Зеленский теряет связь с действительностью и что лучше держаться от него подальше", — написал один из комментаторов.
Один из других пользователей заметил, что Зеленский не является лидером Запада, и ему лучше выбрать себе преемника, оставшись наедине со своими миллионами. Кто-то и вовсе обратился к президенту США Джо Байдену и призвал "забрать спички" у украинского лидера.
"Зеленский представляет самую большую опасность для человечества", — написал пользователь Dirk D.
Одна из пользовательниц также выразила своё недоумение из-за того, почему украинский лидер не пытается найти мирный путь решения нынешнего кризиса.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский официально поддержал позицию Японии по Курилам. Он сообщил о подписании указа о признании Южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". В заявлении утверждается, что принятие этого решения исходит из "общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности".
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