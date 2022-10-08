Немцы назвали Зеленского "самой большой опасностью для человечества" после слов о Курилах

Читатели немецкого издания Die Welt возмутились из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Южных Курил и подписания соответствующего документа.

"Постепенно начинает казаться, что Зеленский теряет связь с действительностью и что лучше держаться от него подальше", — написал один из комментаторов.

Один из других пользователей заметил, что Зеленский не является лидером Запада, и ему лучше выбрать себе преемника, оставшись наедине со своими миллионами. Кто-то и вовсе обратился к президенту США Джо Байдену и призвал "забрать спички" у украинского лидера.

"Зеленский представляет самую большую опасность для человечества", — написал пользователь Dirk D.

Одна из пользовательниц также выразила своё недоумение из-за того, почему украинский лидер не пытается найти мирный путь решения нынешнего кризиса.