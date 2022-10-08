"Возмездие будет горьким": В Сети предостерегли Минобороны Украины от ликований из-за подрыва Крымского моста
Пользователи Twitter осудили пост Минобороны Украины о взрыве на Крымском мосту
Фото © t.me / "Крыминформ"
Пользователи Twitter напомнили Минобороны Украины, что ответ России на подрыв Крымского моста может быть жёстким. Свои комментарии они оставили под саркастическим постом, в котором ведомство заявило, что "символ российской власти в украинском Крыму" якобы затонул.
"Что на очереди, русские?" — добавили в украинском Минобороны.
Читатели не разделили откровенную радость ведомства и призвали сначала думать о последствиях. По мнению пользователей, Киев подписал себе приговор. Многие открыто поддержали Москву. "Мы на стороне России", — коротко сказал юзер Akshat Pradhan.
"Возмездие [президента России Владимира] Путина будет горьким, вот и ждите!" — написал комментатор Mohammed Ali.
"Украина, вы поступили неправильно. Украинца теперь даже Бог не спасёт. Запомни моё слово", — добавил Gautam Jaiswal.
Напомним, что сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении объекта. Союз страховщиков оценил ущерб от взрыва в 500 млн рублей. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что это только "начало" и "всё незаконное должно быть разрушено".