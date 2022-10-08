"Возмездие будет горьким": В Сети предостерегли Минобороны Украины от ликований из-за подрыва Крымского моста

Пользователи Twitter напомнили Минобороны Украины, что ответ России на подрыв Крымского моста может быть жёстким. Свои комментарии они оставили под саркастическим постом, в котором ведомство заявило, что "символ российской власти в украинском Крыму" якобы затонул.

"Что на очереди, русские?" — добавили в украинском Минобороны.

Читатели не разделили откровенную радость ведомства и призвали сначала думать о последствиях. По мнению пользователей, Киев подписал себе приговор. Многие открыто поддержали Москву. "Мы на стороне России", — коротко сказал юзер Akshat Pradhan.

"Возмездие [президента России Владимира] Путина будет горьким, вот и ждите!" — написал комментатор Mohammed Ali.