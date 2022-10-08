АТОР: В Крыму может находиться более 50 тысяч туристов

В Крыму может находиться свыше 50 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчёт", — говорится на сайте.