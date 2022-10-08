АТОР: В Крыму может находиться более 50 тысяч туристов
В Крыму может находиться свыше 50 тысяч туристов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительным оценкам аналитической службы АТОР, в Крыму сейчас может находиться более 50 тысяч туристов, туроператоры и органы власти ведут их подсчёт", — говорится на сайте.
В ассоциации добавили, что более точные данные о количестве отдыхающих на территории республики, которые не могут выехать с полуострова, в том числе клиентов туроператоров, будет опубликовано позже.
Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Известно, что около четырёх тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие несколько дней. Лайф также публиковал видео с моментом взрыва.
ТАСС / Алексей Павлишак