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8 октября, 09:15

"Дела у меня ничего": Татьяна Тарасова продолжит участие в "Ледниковом периоде" после госпитализации

Татьяна Тарасова: В съёмках шоу участие продолжу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя лучше и в ближайшее время начнёт съёмки в новом сезоне телешоу "Ледниковый период". Об этом сообщает ТАСС.

На этой неделе стало известно, что Тарасову госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Ей пришлось пропустить съёмки первой программы "Ледникового периода" нового сезона.

"Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съёмках шоу участие продолжу", сказала Тарасова.

Уехавшая в США Татьяна Тарасова рассказала, чем там занимается

Уехавшая в США Татьяна Тарасова рассказала, чем там занимается

Татьяне Тарасовой 75 лет. В последние годы она постоянно комментировала турниры по фигурному катанию на Первом канале и оценивала выступления участников "Ледникового периода".

За последний год Тарасову госпитализируют уже третий раз. Ранее она оказывалась в больнице из-за недомогания в декабре и январе.

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ТАСС / Станислав Красильников

Роман Фейгин

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