"Дела у меня ничего": Татьяна Тарасова продолжит участие в "Ледниковом периоде" после госпитализации
Татьяна Тарасова: В съёмках шоу участие продолжу
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя лучше и в ближайшее время начнёт съёмки в новом сезоне телешоу "Ледниковый период". Об этом сообщает ТАСС.
На этой неделе стало известно, что Тарасову госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Ей пришлось пропустить съёмки первой программы "Ледникового периода" нового сезона.
"Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съёмках шоу участие продолжу", — сказала Тарасова.
Татьяне Тарасовой 75 лет. В последние годы она постоянно комментировала турниры по фигурному катанию на Первом канале и оценивала выступления участников "Ледникового периода".
ТАСС / Станислав Красильников