"Дела у меня ничего": Татьяна Тарасова продолжит участие в "Ледниковом периоде" после госпитализации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя лучше и в ближайшее время начнёт съёмки в новом сезоне телешоу "Ледниковый период". Об этом сообщает ТАСС.

На этой неделе стало известно, что Тарасову госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Ей пришлось пропустить съёмки первой программы "Ледникового периода" нового сезона.

"Дела у меня ничего, получше. Была у врача. В съёмках шоу участие продолжу", — сказала Тарасова.

Татьяне Тарасовой 75 лет. В последние годы она постоянно комментировала турниры по фигурному катанию на Первом канале и оценивала выступления участников "Ледникового периода".