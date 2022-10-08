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8 октября, 09:37

Лайф снял вертолёты над местом взрыва и обрушения части Крымского моста

В распоряжении Лайфа оказалось видео работы авиации на месте подрыва грузовика и обрушения части Крымского моста.

Лайф публикует видео работы авиации на месте ЧП на Крымском мосту. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах можно увидеть, как дежурящий в районе ЧП вертолёт зачерпывает воду в море, после чего сбрасывает её на горящие цистерны. Открытого горения уже не наблюдается.

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Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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