Лайф снял вертолёты над местом взрыва и обрушения части Крымского моста
В распоряжении Лайфа оказалось видео работы авиации на месте подрыва грузовика и обрушения части Крымского моста.
Лайф публикует видео работы авиации на месте ЧП на Крымском мосту. Видео © LIFE
На опубликованных кадрах можно увидеть, как дежурящий в районе ЧП вертолёт зачерпывает воду в море, после чего сбрасывает её на горящие цистерны. Открытого горения уже не наблюдается.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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