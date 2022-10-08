Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту

Фуру, предположительно, подорвавшуюся на Крымском мосту, на въезде проверяли сотрудники поста ГИБДД. Видео публикует телеграм-канал "Mash на волне".

Инспектор ГИБДД проверил на въезде на Крымский мост фуру, которая, предположительно, была начинена взрывчаткой. Видео © Telegram / Mash на волне

На полученных с камер наблюдения кадрах видно, что инспекторы заглянули в прицеп грузового автомобиля, но ничего подозрительного там, по всей видимости, не обнаружили, поскольку большегруз двинулся дальше. Согласно видео с моментом подрыва фуры, грузовик подорвался в движении спустя несколько минут.