Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту
Фуру, предположительно, подорвавшуюся на Крымском мосту, на въезде проверяли сотрудники поста ГИБДД. Видео публикует телеграм-канал "Mash на волне".
Инспектор ГИБДД проверил на въезде на Крымский мост фуру, которая, предположительно, была начинена взрывчаткой. Видео © Telegram / Mash на волне
На полученных с камер наблюдения кадрах видно, что инспекторы заглянули в прицеп грузового автомобиля, но ничего подозрительного там, по всей видимости, не обнаружили, поскольку большегруз двинулся дальше. Согласно видео с моментом подрыва фуры, грузовик подорвался в движении спустя несколько минут.
В настоящее время спецслужбы выясняют, как взорвавшийся грузовик въехал на Крымский мост. В связи с наличием там стационарных инспекционно-досмотровых радиотехнических комплексов СТ-6035 вопросы возникают к дежурной смене, которая пропустила грузовик, а также к работе оборудования, сообщили в силовых структурах. Также ранее стал известен маршрут фуры со взрывчаткой.
Telegram / Mash на волне