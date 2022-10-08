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Опубликовано 8 октября 2022, 10:11
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ВС России ведут тяжёлые бои с ВСУ на западном и восточном фланге от Снигирёвки

В прифронтовой Снигирёвке в Херсонской области обстановка сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжёлые бои. Об этом рассказал глава администрации района Юрий Барбашов.

"В Снигирёвке и окрестностях боевая обстановка остаётся сложной, но контролируемой. На западном и восточном фланге от города идут тяжёлые бои. В самом городе относительно спокойно. Верим в мужество и стойкость наших воинов", — уточнил он.

Барбашов записал обращение прямо в городе, опровергнув слухи о переходе Снигирёвки под контроль ВСУ. По его словам, жизнь здесь продолжается в обычном режиме, в том числе работают местные госорганы, коммунальные службы, а население продолжает получать пособия и пенсии. В кадре слышны взрывы и грохот снарядов.

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Ранее глава Снигирёвского района Юрий Барбашов уже заявлял, что информация о входе украинских войск в город Снигирёвка в Херсонской области не соответствует действительности, это "вброс, который даже украинские каналы постеснялись разгонять".

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t.me / Позывной "Журналист"

Татьяна Миссуми
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