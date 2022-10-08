ВС России ведут тяжёлые бои с ВСУ на западном и восточном фланге от Снигирёвки
В прифронтовой Снигирёвке в Херсонской области обстановка сложная, но контролируемая, рядом с городом идут тяжёлые бои. Об этом рассказал глава администрации района Юрий Барбашов.
"В Снигирёвке и окрестностях боевая обстановка остаётся сложной, но контролируемой. На западном и восточном фланге от города идут тяжёлые бои. В самом городе относительно спокойно. Верим в мужество и стойкость наших воинов", — уточнил он.
Барбашов записал обращение прямо в городе, опровергнув слухи о переходе Снигирёвки под контроль ВСУ. По его словам, жизнь здесь продолжается в обычном режиме, в том числе работают местные госорганы, коммунальные службы, а население продолжает получать пособия и пенсии. В кадре слышны взрывы и грохот снарядов.
Ранее глава Снигирёвского района Юрий Барбашов уже заявлял, что информация о входе украинских войск в город Снигирёвка в Херсонской области не соответствует действительности, это "вброс, который даже украинские каналы постеснялись разгонять".
t.me / Позывной "Журналист"