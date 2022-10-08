Туктамышева выиграла "Мемориал Панина-Коломенкина" в Санкт-Петербурге
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выиграла золотую медаль на "Мемориале Панина-Коломенкина". Состязания фигуристов проходят в Санкт-Петербурге.
По сумме короткой и произвольной программ Туктамышева получила от судей 233,41 балла. Второй результат показала Ксения Гущина, набравшая 212,73 балла. Третье место заняла Дарья Садкова (211,70).
"Мемориал Панина-Коломенкина" завершится в Санкт-Петербурге в субботу, 8 октября.
Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил ещё на год отстранение всех российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой. Помимо того, конгресс организации проголосовал за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Начиная с сезона 2024/2025 спортсмены смогут выступать на взрослом уровне с 17 лет.
ТАСС / Сергей Бобылев