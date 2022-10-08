США пообещали Украине оружие, которого у ВСУ "ещё не было"

США пообещали Украине поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS, однако модифицированная замена устаревшей MIM-23 Hawk задерживается. Причём, как считает военный эксперт Иван Коновалов, такие задержки являются симптоматическими.

"ВСУ насыщают западными вооружениями, что называется, "с колёс", да и поставщики ведут себя не так, как хотелось бы Киеву", — приводит его слова РИА "Новости".

У NASAMS есть три модификации, каждая из которых представляет собой довольно грозное оружие. Однако у разработанных норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon ЗРК зона обнаружения и радиус поражения всё равно меньше, чем у российского "Бука". Низколетящие воздушные цели вооружение РФ сбивает на высотах до пяти метров, а точность составляет 0,99 против 0,85.

"На Западе долго пытались создать ЗРК для такого типа ракет. А сами AMRAAM разрабатывались ещё с 1970-х", — отметил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Коровин.

По его мнению, поставки NASAMS являются доказательством прямого участия НАТО в войне с Россией. При этом Киев использует эти комплексы, чтобы в первую очередь защитить ключевые объекты военной инфраструктуры. Однако создать полноценную эшелонированную противовоздушную оборону с единым централизованным управлением ему всё равно не удастся.

"На Украине применяют как старые советские вооружения, так и западные, которые не сочетаются. Вероятнее всего, NASAMS прикроют какие-то конкретные участки фронта и важные объекты", — полагает Коновалов.

Как считают эксперты, поставки двух батарей вряд ли смогут повлиять на уже сложившуюся ситуацию. При этом новые ЗРК однозначно станут приоритетной целью для Российской армии.