США пообещали Украине оружие, которого у ВСУ "ещё не было"
США пообещали Украине поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS, однако модифицированная замена устаревшей MIM-23 Hawk задерживается. Причём, как считает военный эксперт Иван Коновалов, такие задержки являются симптоматическими.
"ВСУ насыщают западными вооружениями, что называется, "с колёс", да и поставщики ведут себя не так, как хотелось бы Киеву", — приводит его слова РИА "Новости".
У NASAMS есть три модификации, каждая из которых представляет собой довольно грозное оружие. Однако у разработанных норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon ЗРК зона обнаружения и радиус поражения всё равно меньше, чем у российского "Бука". Низколетящие воздушные цели вооружение РФ сбивает на высотах до пяти метров, а точность составляет 0,99 против 0,85.
"На Западе долго пытались создать ЗРК для такого типа ракет. А сами AMRAAM разрабатывались ещё с 1970-х", — отметил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Коровин.
По его мнению, поставки NASAMS являются доказательством прямого участия НАТО в войне с Россией. При этом Киев использует эти комплексы, чтобы в первую очередь защитить ключевые объекты военной инфраструктуры. Однако создать полноценную эшелонированную противовоздушную оборону с единым централизованным управлением ему всё равно не удастся.
"На Украине применяют как старые советские вооружения, так и западные, которые не сочетаются. Вероятнее всего, NASAMS прикроют какие-то конкретные участки фронта и важные объекты", — полагает Коновалов.
Как считают эксперты, поставки двух батарей вряд ли смогут повлиять на уже сложившуюся ситуацию. При этом новые ЗРК однозначно станут приоритетной целью для Российской армии.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев уже получил от США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. За это он поблагодарил американского лидера Джо Байдена и похвастался, что Америка ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов для ведения боевых действий с Россией. Однако Пентагон случайно разоблачил ложь Зеленского о ракетных комплексах.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS