Лайф узнал о настроении дальнобойщиков, застрявших в Крыму из-за подрыва моста
Дальнобойщик Дмитрий, оказавшийся в Крыму во время взрыва на Керченском мосту, уверен, что скоро он сможет вернуться на материковую часть России. Он рассказал SHOT, что никакой паники среди водителей нет.
Рассказ дальнобойщика Дмитрия. Видео © SHOT
"Ничего страшного. Логистика настроится, паром будет работать", — заявил он и добавил, что время на выполнение заказа даётся с запасом в сутки из-за возможных форс-мажорных обстоятельств.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей различных силовых ведомств.