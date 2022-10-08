Лайф узнал о настроении дальнобойщиков, застрявших в Крыму из-за подрыва моста

Дальнобойщик Дмитрий, оказавшийся в Крыму во время взрыва на Керченском мосту, уверен, что скоро он сможет вернуться на материковую часть России. Он рассказал SHOT, что никакой паники среди водителей нет.

Рассказ дальнобойщика Дмитрия. Видео © SHOT

"Ничего страшного. Логистика настроится, паром будет работать", — заявил он и добавил, что время на выполнение заказа даётся с запасом в сутки из-за возможных форс-мажорных обстоятельств.