Дочь Джона Маккейна потребовала от Байдена объяснений из-за слов о "ядерном армагеддоне"
Джо Байден. Фото © Getty Images / Anna Moneymaker
Американский политический обозреватель, дочь политика Джона Маккейна Меган обрушилась с критикой на действующего президента Джо Байдена из-за его слов о "надвигающемся ядерном армагеддоне". Её статью публикует издание Daily Mail.
По словам Маккейн, утверждения главы Белого дома о том, что миру впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война только сеют панику в обществе.
"О, прекрасно. Так что же, чёрт возьми, должны делать простые американцы?!" — удивилась политолог.
Она добавила, что одна эта фраза Байдена уже поставила американцев на уши — те начали массово покупать таблетки йода с калием. Теперь Белый дом обязан объяснить, на каких основаниях президент США пугает свой народ, заявляет Маккейн.
"Байден либо намеренно и без необходимости пугает Америку и весь мир, либо делает это непреднамеренно. В любом случае оба варианта вызывают ужас", — подытожила обозреватель.
Слова Байдена об армагеддоне озадачили даже американских силовиков. После его речи официальные представители Белого дома начали убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны.