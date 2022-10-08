Дочь Джона Маккейна потребовала от Байдена объяснений из-за слов о "ядерном армагеддоне"

Американский политический обозреватель, дочь политика Джона Маккейна Меган обрушилась с критикой на действующего президента Джо Байдена из-за его слов о "надвигающемся ядерном армагеддоне". Её статью публикует издание Daily Mail.

По словам Маккейн, утверждения главы Белого дома о том, что миру впервые со времён холодной войны и Карибского кризиса грозит ядерная война только сеют панику в обществе.

"О, прекрасно. Так что же, чёрт возьми, должны делать простые американцы?!" — удивилась политолог.

Она добавила, что одна эта фраза Байдена уже поставила американцев на уши — те начали массово покупать таблетки йода с калием. Теперь Белый дом обязан объяснить, на каких основаниях президент США пугает свой народ, заявляет Маккейн.

"Байден либо намеренно и без необходимости пугает Америку и весь мир, либо делает это непреднамеренно. В любом случае оба варианта вызывают ужас", — подытожила обозреватель.