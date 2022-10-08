Глава Ростуризма рассказала, как помогут застрявшим в Крыму туристам
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о помощи туристам, застрявшим в Крыму. По её словам, также меры поддержки будут оказаны туристическому бизнесу в республике.
"Сейчас ведём работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки", — написала она в своём телеграм-канале.
Кроме того, для путешественников, которые направляются в республику или в другую сторону, на подъезде к Крымскому мосту будут развёрнуты пункты питания и обогрева. Также уже заработала паромная переправа.
"Туристов, которые планировали поездку в Крым, просим внимательно следить за дальнейшей информацией. Оператором железнодорожных перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов", — добавила глава Ростуризма.
Также ещё не отправившиеся в Крым туристы по соглашению с туроператором могут перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. А самостоятельным путешественникам следует обратиться к администраторам отелей и санаториев. Также для испытывающих трудности туристов работает горячая линия: 8-800-511-80-18.
Напомним, что сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Известно, что около четырёх тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие несколько дней. При этом общее количество находящихся в республике путешественников превышает 50 тысяч человек.
ТАСС / Сафрон Голиков