Глава Ростуризма рассказала, как помогут застрявшим в Крыму туристам

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о помощи туристам, застрявшим в Крыму. По её словам, также меры поддержки будут оказаны туристическому бизнесу в республике.

"Сейчас ведём работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки", — написала она в своём телеграм-канале.

Кроме того, для путешественников, которые направляются в республику или в другую сторону, на подъезде к Крымскому мосту будут развёрнуты пункты питания и обогрева. Также уже заработала паромная переправа.

"Туристов, которые планировали поездку в Крым, просим внимательно следить за дальнейшей информацией. Оператором железнодорожных перевозок в Крым "Гранд сервис экспресс" принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и из Крыма без удержания сборов", — добавила глава Ростуризма.