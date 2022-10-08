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8 октября, 10:40

Экс-генерал ФСБ убеждён в причастности Киева к подрыву Крымского моста

Экс-генерал ФСБ Михайлов убеждён в причастности Киева к подрыву Крымского моста

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с РИА "Новости" выразил уверенность в причастности Украины к ЧП на Крымском мосту утром 8 октября.

"Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда, тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", — заявил Михайлов.

По словам генерал-майора в отставке, у Украины уже давно отсутствуют какие-либо моральные принципы, а произошедшее на Крымском мосту — чётко спланированная операция.

Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту

Появилось видео досмотра на посту ГИБДД фуры, которая могла взорваться на Крымском мосту

Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артур Белкин

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