Экс-генерал ФСБ убеждён в причастности Киева к подрыву Крымского моста
Экс-генерал ФСБ Михайлов убеждён в причастности Киева к подрыву Крымского моста
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с РИА "Новости" выразил уверенность в причастности Украины к ЧП на Крымском мосту утром 8 октября.
"Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда, тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", — заявил Михайлов.
По словам генерал-майора в отставке, у Украины уже давно отсутствуют какие-либо моральные принципы, а произошедшее на Крымском мосту — чётко спланированная операция.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня.
ТАСС / Сергей Мальгавко