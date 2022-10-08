Экс-генерал ФСБ убеждён в причастности Киева к подрыву Крымского моста

"Здесь даже не нужно размышлять, кому это было нужно и кто это мог совершить. Украина неоднократно объявляла о необходимости и возможности подрыва Крымского моста. Правда, тогда речь шла про атаку с воздуха, но в таком формате совершить это было бы невозможно, потому что у нас хорошо охраняется воздушное пространство", — заявил Михайлов.