СКР сообщил о трёх погибших в результате подрыва Крымского моста
В результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"По предварительным данным, в результате произошедшего погибло три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.
Следователи установили и личность владельца грузовика, им оказался житель Краснодарского края. Изучается маршрут движения автомобиля и вся необходимая документация.
Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня.
ТАСС / Елена Якимова