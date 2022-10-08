СКР сообщил о трёх погибших в результате подрыва Крымского моста

В результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"По предварительным данным, в результате произошедшего погибло три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.