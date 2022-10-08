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8 октября, 10:55

СКР сообщил о трёх погибших в результате подрыва Крымского моста

В результате подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"По предварительным данным, в результате произошедшего погибло три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

Следователи установили и личность владельца грузовика, им оказался житель Краснодарского края. Изучается маршрут движения автомобиля и вся необходимая документация.

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Напомним, что сегодня на мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП на Крымском мосту, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, восстановление объекта может начаться уже сегодня.

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ТАСС / Елена Якимова

Артур Белкин

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