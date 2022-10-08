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8 октября, 11:28
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СКР проводит обыски у владельца грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

СКР установил личность владельца грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком владеет житель Краснодарского края, заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Стала известна личность владельца фуры со взрывчаткой, которая взорвалась на Крымском мосту

Стала известна личность владельца фуры со взрывчаткой, которая взорвалась на Крымском мосту

Также стало известно о трёх погибших в результате ЧП. В настоящее время спецслужбы выясняют, как взорвавшийся грузовик въехал на Крымский мост. В связи с наличием там стационарных инспекционно-досмотровых радиотехнических комплексов СТ-6035 вопросы возникают к дежурной смене, которая пропустила грузовик, а также к работе оборудования, сообщили в силовых структурах. Кроме того, СМИ удалось выяснить маршрут фуры со взрывчаткой.

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Николь Вербер

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