Вице-премьер РФ Чернышенко поручил помочь находящимся в Крыму туристам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оказать необходимую поддержку туристам из регионов России, которые сейчас находятся в Крыму и не могут выехать с полуострова после взрыва на Керченском мосту. Об этом сообщили в аппарате политика.