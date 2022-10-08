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8 октября, 11:18

Вице-премьер РФ Чернышенко поручил помочь находящимся в Крыму туристам

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил оказать необходимую поддержку туристам из регионов России, которые сейчас находятся в Крыму и не могут выехать с полуострова после взрыва на Керченском мосту. Об этом сообщили в аппарате политика.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством субъектов Крым и Севастополь принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, трое человек погибли. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. Ущерб оценили примерно в 500 миллионов рублей. Известно, что около четырёх тысяч туристов должны покинуть Крым в ближайшие несколько дней. При этом общее количество находящихся в республике путешественников превышает 50 тысяч человек.

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ТАСС / Стрингер

Татьяна Миссуми

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