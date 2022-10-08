Happy Birthday, Mr. President: На Trump Tower в Майами появилось поздравление в адрес Путина
На Trump Tower в Майами появилось поздравление для Путина с его цитатой
В честь прошедшего дня рождения главы государства Владимира Путина на здании Trump Tower в Майями появилось поздравление с его цитатой, которую он произнёс на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий в Кремле. Кадры опубликованы в телеграм-канале "ZАЩИТНИКИ".
Поздравление для Владимира Путина появилось на здании Trump Tower в Майами. Видео © t.me / ZАЩИТНИКИ
"Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Happy birthday, Mr. President", — гласит огромная надпись на высотке.
На опубликованных кадрах видно, что цитата главы государства и поздравление для него спроецировано на здании Trump Tower в Майами. Появляющаяся надпись сопровождается радостными возгласами и аплодисментами присутствующих.
Вчера Владимира Путина поздравил, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что политик возглавил страну, когда та была в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако в кратчайшие сроки Путин смог решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав. Поздравления в его адрес направил и глава КНДР Ким Чен Ын, который обратил внимание на заслуги президента страны в "строительстве сильной России". Сам российский лидер заметил, что сильнее всего ждёт поздравления от родных и близких, а его внуки дарят ему поделки и рисунки в честь дня рождения.
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Кадр из видео / t.me / ZАЩИТНИКИ