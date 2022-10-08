Happy Birthday, Mr. President: На Trump Tower в Майами появилось поздравление в адрес Путина

В честь прошедшего дня рождения главы государства Владимира Путина на здании Trump Tower в Майями появилось поздравление с его цитатой, которую он произнёс на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий в Кремле. Кадры опубликованы в телеграм-канале "ZАЩИТНИКИ".

Поздравление для Владимира Путина появилось на здании Trump Tower в Майами. Видео © t.me / ZАЩИТНИКИ

"Никакого морального права даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет. Happy birthday, Mr. President", — гласит огромная надпись на высотке.