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8 октября, 11:02

Один из нападавших на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

В Орске задержали двух подозреваемых по делу об ограблении сотрудников инкассации "Почты России" и убийстве одного из них. Об этом рассказали в СУ СК по региону, добавив, что также в следственный орган доставлен работник почтового отделения, который мог предоставить злоумышленникам информацию для нападения.

Досмотр силовиками автомобиля грабителей в Орске, напавших на инкассаторов. Видео © t.me / СУ СК РФ по Оренбургской области

"В ходе проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления установлены трое гражданжители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый свёл счёты с жизнью", — пояснили в ведомстве.

Там показали и видео досмотра автомобиля преступников, на месте происшествия обнаружены два пистолета и сумка с деньгами, принадлежность которых сейчас устанавливается.

Камеры сняли побег налётчиков с деньгами после ограбления инкассатора Почты России в Орске

Камеры сняли побег налётчиков с деньгами после ограбления инкассатора Почты России в Орске

Напомним, 7 октября в Орске Оренбургской области трое неизвестных напали на сотрудников инкассации почтовой сети и забрали из служебной машины "Почты России" крупную сумму денег. Грабители попытались скрыться, но инкассаторам удалось настигнуть их. Тогда один из преступников начал отстреливаться и ранил в живот сотрудника "Почты", после чего тот скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / СУ СК РФ по Оренбургской области

Татьяна Миссуми

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