Один из нападавших на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании
В Орске задержали двух подозреваемых по делу об ограблении сотрудников инкассации "Почты России" и убийстве одного из них. Об этом рассказали в СУ СК по региону, добавив, что также в следственный орган доставлен работник почтового отделения, который мог предоставить злоумышленникам информацию для нападения.
Досмотр силовиками автомобиля грабителей в Орске, напавших на инкассаторов. Видео © t.me / СУ СК РФ по Оренбургской области
"В ходе проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый свёл счёты с жизнью", — пояснили в ведомстве.
Там показали и видео досмотра автомобиля преступников, на месте происшествия обнаружены два пистолета и сумка с деньгами, принадлежность которых сейчас устанавливается.
Напомним, 7 октября в Орске Оренбургской области трое неизвестных напали на сотрудников инкассации почтовой сети и забрали из служебной машины "Почты России" крупную сумму денег. Грабители попытались скрыться, но инкассаторам удалось настигнуть их. Тогда один из преступников начал отстреливаться и ранил в живот сотрудника "Почты", после чего тот скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.