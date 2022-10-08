Один из нападавших на инкассаторов в Орске покончил с собой при задержании

В Орске задержали двух подозреваемых по делу об ограблении сотрудников инкассации "Почты России" и убийстве одного из них. Об этом рассказали в СУ СК по региону, добавив, что также в следственный орган доставлен работник почтового отделения, который мог предоставить злоумышленникам информацию для нападения.

Досмотр силовиками автомобиля грабителей в Орске, напавших на инкассаторов. Видео © t.me / СУ СК РФ по Оренбургской области

"В ходе проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении расследуемого преступления установлены трое граждан — жители города Орска и Кемеровской области. Двое задержаны, третий подозреваемый свёл счёты с жизнью", — пояснили в ведомстве.

Там показали и видео досмотра автомобиля преступников, на месте происшествия обнаружены два пистолета и сумка с деньгами, принадлежность которых сейчас устанавливается.