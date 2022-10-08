Ответ на подрыв Крымского моста должен быть жёстким, однако не обязательно "в лоб", заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, если подтвердится украинский след, последствия будут неотвратимыми.

Леонид Слуцкий записал обращение из Симферополя. Видео © Telegram / СЛУЦКИЙ

"Ответ должен быть жёсткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы", — написал он в своём телеграм-канале.

По мнению депутата, реакция украинского режима и его "эстонских подпевал" на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений, кто именно стоит за организацией. Причём это не просто ЧП, а акт гостерроризма, которому "аплодируют в европейских столицах", указал Слуцкий.