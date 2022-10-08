Слуцкий предупредил о жёстком ответе на подрыв Крымского моста
Слуцкий: Ответ на подрыв Крымского моста должен быть жёстким, "но не обязательно в лоб"
Ответ на подрыв Крымского моста должен быть жёстким, однако не обязательно "в лоб", заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, если подтвердится украинский след, последствия будут неотвратимыми.
Леонид Слуцкий записал обращение из Симферополя. Видео © Telegram / СЛУЦКИЙ
"Ответ должен быть жёсткий, но не обязательно в лоб. У России большой опыт борьбы с террористами, это должны очень хорошо понимать и те, кто использует их методы", — написал он в своём телеграм-канале.
По мнению депутата, реакция украинского режима и его "эстонских подпевал" на подрыв Крымского моста не оставляет сомнений, кто именно стоит за организацией. Причём это не просто ЧП, а акт гостерроризма, которому "аплодируют в европейских столицах", указал Слуцкий.
"Если подтвердится украинский след в теракте на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми", — добавил он.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении Крымского моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". При этом польские депутаты обрадовались подрыву Крымского моста, а глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после происшествия.
Telegram / СЛУЦКИЙ