Бразильские футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную России

Бразильские полузащитники петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо могут сыграть за сборную России по футболу. Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее стало известно, что бразильские легионеры "Зенита" по личной инициативе захотели получить гражданство РФ и уже начали процедуру оформления документов.

По информации Карпова, Малком и Клаудиньо могут получить право выступать за сборную России в течение года, если в ускоренном темпе получат гражданство РФ. Также необходимо, чтобы Бразильская конфедерация футбола известила ФИФА о согласии на выступление игроков за нашу команду.

Отметим, что 25-летний Малком перешёл в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. В составе петербургской команды он стал трёхкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Его ровесник Клаудиньо присоединился к "Зениту" в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Оба футболиста не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую команду, в составе которой завоевали золото на Играх в Токио.